O’Rendez-vous Nature Atelier adultes De la semence à la graine Obernai, vendredi 15 mars 2024.

O’Rendez-vous Nature Atelier adultes De la semence à la graine Obernai Bas-Rhin

Rappel théorique et exercice pratique de semis et /ou repiquage pour préparer vos plantations de printemps.

Avec l’association Canop’Terre, un rappel théorique et des exercices pratiques de semis et /ou repiquage pour préparer vos plantations de printemps. Matériel fourni. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 15:00:00

fin : 2024-03-15 18:00:00

Pôle culturel, cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@obernai.fr

L’événement O’Rendez-vous Nature Atelier adultes De la semence à la graine Obernai a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de tourisme d’Obernai