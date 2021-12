O’Rendez-vous des mots Obernai, 8 janvier 2022, Obernai.

O’Rendez-vous des mots Obernai

2022-01-08 – 2022-01-08

Obernai Bas-Rhin

La Médiathèque vous propose un rendez-vous mensuel pour parler de livres, de films, de musique et de tout ce qui fait l’actualité culturelle.

Vous avez envie d’échanger autour de vos découvertes, coups de cœur et coups de griffe ? Que vous soyez lecteur passionné, mélomane, cinéphile averti ou simplement curieux de la Culture avec un grand C, « O’ Rendez-vous des mots » est fait pour vous. Venez partager un moment convivial avec l’équipe de la Médiathèque et d’autres passionnés de culture !

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires.

Avec l’équipe de la Médiathèque, venez parler culture et échanger en toute convivialité autour des livres, des films et de la musique.

Obernai

