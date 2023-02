Orenda trio – Louve ESSAION – SALLE CABARET, 6 mai 2023, PARIS.

Orenda trio – Louve ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 19:15 (2023-04-06 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Brillant trio de chanteuses-instrumentistes chante la femme en toute chose dans un mélange multilingue. Un cri à la joie, la douleur et au plaisir.Rythmes et chants rituels, rimes et ritournelles, contes et histoires surnaturelles, rêveries contemporaines ou éternelles tissent la trame de « Louve », mélange polyphonique multilingue. Chants de femmes libres qui dansent avec les loups et hurlent la joie, la douleur et le plaisir. Création’ 22Récemment mis en lumière par sa collaboration avec le chanteur Stromae dans l’album Multitude, le trio est composé de Stefka Miteva, Sandrine Conry et Julia Orcet, chanteuses et instrumentistes.Auteurs: Orenda TrioAvec : Stefka Miteva, Julia Orcet, Sandrine ConryMise en scène : Barbara BoichotThéâtre musical, concert, musiques du Monde et Variétés FrançaisesDurée: 1H10Presse:«Un répertoire multilingue insolite qui ne manque ni de peps ni de souffle.» Télérama«Ces trois grâces sont l’incarnation de la passion. Leurs voix sont profondes et complémentaires avec des variations à la fois complexes et savoureuses » Vaucluse Matin

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

