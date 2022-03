ORELSAN Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ORELSAN Zénith de Toulouse, 20 novembre 2022, Toulouse. ORELSAN

Zénith de Toulouse, le dimanche 20 novembre à 20:00 En tête des ventes d’albums en France en 2021 avec son nouvel album et après une tournée qui affiche déjà complet jusqu’en mai, Orelsan reprendra la route dès novembre 2022 à l’occasion du Civilisation Tour. https://youtu.be/rXF1Si3LEEU Producteur : ASTERIOS PRODUCTIONS Placement: Assis numéroté et debout placement libre Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Rap / Hip Hop Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T20:00:00 2022-11-20T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Zénith de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ORELSAN Zénith de Toulouse 2022-11-20 was last modified: by ORELSAN Zénith de Toulouse Zénith de Toulouse 20 novembre 2022 toulouse Zénith de Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne