Orelsan le Dôme, 5 mai 2022, Marseille.

Orelsan

le Dôme, le jeudi 5 mai à 20:00

Suite aux annonces du gouvernement en date du 20 janvier 2022, et l’adaptation des mesures sanitaires en vigueur, nous sommes au regret de devoir reporter une partie des concerts de la tournée d’Orelsan, initialement prévus sur la période janvier et février 2022. Le concert du 04 février 2022 au Dôme de Marseille est reporté au 05 mai 2022. Les billets pour la date initiale de février restent valables pour la nouvelle date de report. Si vous ne pouvez vous rendre aux nouvelles dates, merci de vous rapprocher de votre point de vente à partir du 24 janvier 2022 pour obtenir un remboursement. Merci de votre compréhension. ************************************ Après sa tournée sold-out ayant remporté la Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, Orelsan repart en tournée dès le mois de janvier 2022. Orelsan et son équipe s’installeront 4 soirs à l’AccorArena et dans les plus belles salles de France, Suisse et Belgique pour vous présenter un live inédit.

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T23:00:00