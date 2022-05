Orelsan – Festival Ecaussystème

Orelsan – Festival Ecaussystème, 30 juillet 2022, . Orelsan – Festival Ecaussystème

2022-07-30 23:45:00 23:45:00 – 2022-07-30 ORELSAN, RAP

Après sa tournée sold-out ayant remporté la Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, Orelsan repart en tournée pour défendre son nouvel album Civilisation. Orelsan et son équipe s’installeront pour vous présenter un live inédit, complètement fou, juste histoire de se rappeler que la fête est bien loin d’être finie… Ecaussysteme dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville