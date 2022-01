Orelsan en concert Montbéliard, 2 mars 2022, Montbéliard.

Orelsan en concert L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

2022-03-02 20:00:00 – 2022-03-02 22:00:00 L’Axone 6 rue du Commandant Rossel

Montbéliard Doubs

Après sa tournée sold-out ayant remporté la Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, Orelsan repart en tournée dès le mois de janvier 2022.Orelsan et son équipe s’installeront 4 soirs à l’Accor Arena et dans les plus belles salles de France, Suisse et Belgique pour vous présenter un live inédit.

> A 20h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

info@axone-montbeliard.fr +33 3 91 93 89 86 http://www.axone-montbeliard.fr/

Après sa tournée sold-out ayant remporté la Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, Orelsan repart en tournée dès le mois de janvier 2022.Orelsan et son équipe s’installeront 4 soirs à l’Accor Arena et dans les plus belles salles de France, Suisse et Belgique pour vous présenter un live inédit.

> A 20h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-01-17 par