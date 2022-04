Orelsan

Orelsan, 4 mai 2022, . Orelsan

2022-05-04 – 2022-05-04 20:00:00 20:00:00 EUR 40 65 Après sa tournée sold out ayant remporté la Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, Orelsan repart en tournée dès le mois de janvier 2022. infos@lesdernierscouches.com dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville