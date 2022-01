ORELIO PALADINI et SPACE FOOD Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 10 février 2022

de 21h30 à 00h30

Ludovic Ernault sax, Noé Huchard piano, Juan Villarroel cbasse, Orélio Paladini batterie « Space Food » est une espace où les idées musicales s'échangent, fusent, et nourrissent les musiciens tour à tour afin de créer une musique vivante et en constante évolution. Avec des compositions originales, puisées dans la personnalité musicale de chacun, ce Quartet entend partager au public une musique aussi sincère que possible. En passant par la scène jazz actuelle américaine et européenne (Ambrose Akinmusire, Ben Van Gelder, Logan Richardson…) ainsi que par toute la riche tradition du jazz (Thelonious Monk, Lee Konitz, Wayne Shorter…), ils sont en quête d'une identité qui leur soit propre, en faisant passer toutes leurs influences par leur prisme personnel. Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

