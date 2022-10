Orekhov Aix-en-Provence, 11 novembre 2022, Aix-en-Provence. Orekhov

9 Avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi Théâtre Compagnie Ainsi de Suite Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac

2022-11-11 – 2022-11-12

Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 15 15 Orekhov est l’histoire de cet officier du KGB qui décida un jour de travailler secrètement pour la cause des dissidents qu’il était chargé d’arrêter. Entre amour, humour et tragédie, folie russe et leçon de vie, la pièce vous plonge dans l’Union Soviétique des années 70 où chaque vie semble suspendue à la grande roue d’un système où les destins viennent se briser contre contre l’absurde si bien servi par l’opportunisme et le zèle des fantômes de Staline. À travers le destin hors du commun du « dissident du KGB » transparaît le portrait sans concessions des trente dernières années de l’URSS, d’un système totalitaire vu de l’intérieur par un de ses acteurs et de la Russie d’aujourd’hui. Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Théâtre Compagnie Ainsi de Suite Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Ville Aix-en-Provence lieuville Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Théâtre Compagnie Ainsi de Suite Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Orekhov Aix-en-Provence 2022-11-11 was last modified: by Orekhov Aix-en-Provence Aix-en-Provence Théâtre Compagnie Ainsi de Suite 11 novembre 2022 9 Avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi Théâtre Compagnie Ainsi de Suite Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne