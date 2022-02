Oreille et la plume : atelier spécial Ludophones Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Oreille et la plume : atelier spécial Ludophones Médiathèque Marguerite Yourcenar, 13 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 13 mai 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Bienvenue à notre club de lecture : « L’oreille et la plume ». Pour cette séance, nous vous proposons un atelier d’écoute et de pratique autour d’un instrumentarium, les Ludophones. Réalisés en matériaux aéronautiques et accordés selon un mode harmonique naturel, ces instruments vous immergent dans un univers sonore original et ludique. Découvrez le plaisir de jouer et de produire des sons juste par pincement, friction et percussion. Vendredi 13 mai à 14h30 Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr Date complète :

Ludophones TM

