Orée par Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix Musée des beaux-arts, 14 mai 2022 20:00, Vannes.

Nuit des musées Orée par Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix Musée des beaux-arts Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Plongez dans la nouvelle installation du musée conçue spécialement pour le lieu par le duo d’artistes Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix.

L’exposition propose une approche sensible autour de la notion de paysage et de la représentation du réel. À cheval entre art et science, les deux artistes, Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix, construisent un ensemble de trois œuvres ou la technologie numérique leur sert de moyen de reproduction du paysage, tout en interrogeant notre manière de percevoir le tangible. Conçue pour le passage central du musée des beaux-arts, l’installation se veut immersive et contextuelle : ce lieu si particulier et riche en Histoire interroge la manière de représenter le monde à travers les époques. Les deux artistes creusent l’image pour en extraire sa matière constitutive (textures, pixels, couleurs, etc) et la livrer sous forme brute, comme des reliques d’un monde cache au sein des images numériques.

Le musée des Beaux-arts de Vannes est installé dans une ancienne halle médiévale du XIIIe siècle baptisée Cohue (foule en breton). Il s’est donné comme mission, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les publics à l’art du 20e siècle, et notamment à l’abstraction d’après-guerre.

http://www.mairie-vannes.fr

Free entry Saturday 14 May, 20:00

The museum of the Fine Arts of Vannes(gates,cracks) is installed(settled) in an old(former) medieval hall(market) of the XIIIth century called Rabble (crowd in Breton). He(It) gave itself as mission, many years, to sensitise the public in the art of the 20th century, and in particular in the abstraction of postwar years.

La exposición propone un enfoque sensible en torno a la noción de paisaje y a la representación de lo real. A caballo entre el arte y la ciencia, los dos artistas, Thomas Daveluy y Guillaume Lepoix, construyen un conjunto de tres obras o la tecnología digital les sirve de medio de reproducción del paisaje, cuestionando nuestra manera de percibir lo tangible. Concebida para el pasaje central del museo de bellas artes, la instalación pretende ser inmersiva y contextual: este lugar tan particular y rico en Historia interroga la manera de representar el mundo a través de las épocas. Los dos artistas excavan la imagen para extraer su material constitutivo (texturas, píxeles, colores, etc.) y entregarla en forma cruda, como reliquias de un mundo oculto dentro de las imágenes digitales.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne 56000 Vannes Bretagne