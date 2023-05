BARBEUK METAL FEST, 25 août 2023, .

1er festival rock et metal en bord de Loire.

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



1st rock and metal festival on the banks of the Loire

1er festival de rock y metal a orillas del Loira

1. Rock- und Metal-Festival am Ufer der Loire

