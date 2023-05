RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DE L’ARBRE À LA PLUME Parc de la Turmelière, 28 juillet 2023, .

Participez à cette promenade nature et pleine de poésie !.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 17:00:00. .

Parc de la Turmelière liré

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take part in this nature walk full of poetry!

Participe en este paseo por la naturaleza lleno de poesía

Nehmen Sie an diesem naturnahen und poetischen Spaziergang teil!

Mise à jour le 2023-04-22 par eSPRIT Pays de la Loire