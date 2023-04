SOUS LE CHAPITEAU D’ORÉE D’ANJOU Rue du Stade, 1 juin 2023, Orée d'Anjou.

Venez passer un été coloré sous le chapiteau d’Orée d’Anjou avec une programmation riche en surprise !.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-10 23:30:00. EUR.

Rue du Stade SAINT LAURENT DES AUTELS

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and spend a colourful summer under the Orée d’Anjou big top with a programme full of surprises!

Venga a pasar un verano lleno de color bajo la carpa de la Orée d’Anjou con un programa lleno de sorpresas

Verbringen Sie einen bunten Sommer unter dem Zeltdach von Orée d’Anjou mit einem Programm voller Überraschungen!

Mise à jour le 2023-03-08 par eSPRIT Pays de la Loire