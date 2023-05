LA RANDO DU COCHON GRILLÉ CHAMPTOCEAUX, 28 mai 2023, Orée d'Anjou.

Les coteaux de Champtoceaux à pied ou à vélo grâce à des parcours variés. Le petit plus, savourer un morceau de cochon grillé à l’arrivée !.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 13:00:00. EUR.

CHAMPTOCEAUX Le Champalud

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The hillsides of Champtoceaux on foot or by bike thanks to various routes. The little extra, enjoy a piece of grilled pig at the finish!

Las laderas de Champtoceaux a pie o en bicicleta gracias a diversas rutas. El pequeño extra, ¡disfrutar de un trozo de cerdo a la parrilla al final!

Die Hänge von Champtoceaux zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf abwechslungsreichen Strecken. Das kleine Extra: Genießen Sie am Ziel ein Stück gegrilltes Schwein!

