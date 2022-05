Randonnée VVR au cœur de l’appellation Coteaux d’Ancenis Le Champalud, 5 septembre 2020 10:00, Orée-d'Anjou.

Samedi 5 septembre 2020, 10h00 Sur place

Devenu le rendez-vous oenotouristique incontournable en Val de Loire, VVR, orchestré par Interloire, propose pour sa 17e édition, un programme responsable.

http://www.vvr-valdeloire.frnvite à la découverte de l’écosystème ligérien depuis le Champalud, magnifique promontoire surplombant la Loire et à la découverte du joli petit village de la Patache ou du manoir de la Bretéche pour des dégustations bucoliques au bord de l’eau ou entre les vignes. On partage aussi avec les vignerons de chaleureux moments autour des vins de l’appellation, aux arômes subtils et fruités.

La pause « verte » : la confusion sexuelle

Pour préserver la baie de raisin de l’attaque des vers de la grappe, des vignerons de l’appellation coteaux-d’ancenis recourent depuis 1999 à la technique de la confusion sexuelle. Technique qui consiste à perturber la phase de rapprochement des papillons mâles et femelles, par la pose de capsules (collectées et recyclées) émettant des phéromones. Cet investissement améliore la qualité sanitaire des grappes, supprime les insecticides et ne cible que les insectes nuisibles à la vigne ! On dénombre au sein de cette région viticole environ 150 hectares de vignes sur lesquels cette technique durable est pratiquée.

Pratique :

• Lieu de départ : Champtoceaux (49)

• Appellation : coteaux-d’ancenis

• Parcours classique : 9 km, 4h. Départs toutes les 15 min de 10h à 16h.

• Parcours famille : 4 km, 2h30, adapté aux enfants, non accessible aux poussettes. Départs à 10h30 et 15h30.

• Ecole des Vignes : ateliers à 10h15 et 14h (15€ par adulte, 20 places par atelier, durée : 1 heure).

• Dégustation géo-sensorielle : encadrée par les élèves de l’ESTHUA pour mieux comprendre le lien entre le terroir et le vin.

• Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr

•Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant le 5 septembre : 7 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans

Le Champalud Champtoceaux 49270 Orée-d’Anjou Champtoceaux Maine-et-Loire

samedi 5 septembre 2020 – 10h00 à 16h00