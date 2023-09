Visite guidée : le siège de l’Ordre des Architectes Réunion – Mayotte Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Saint-Denis, 13 octobre 2023, Saint-Denis.

Visite guidée : le siège de l’Ordre des Architectes Réunion – Mayotte Vendredi 13 octobre, 10h30 Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Sur inscription – Rendez-vous devant le portail d’entrée

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, la maison de l’architecture de La Réunion et l’Ordre des architectes vous proposent la visite d’un projet exemplaire en matière de réemploi !

Ce projet s’inscrit à la croisée des échelles de ce que l’on peut considérer comme du réemploi. En effet, le réemploi des matériaux nous sert à réaliser l’extension et la surélévation d’une «case béton», elle-même réemployée. Le projet consiste donc en la rénovation et la surélévation d’une « case béton » typique de l’architecture réunionnaise du XXIème siècle. En plus d’une conception frugale et bioclimatique tropicale, l’objectif de ce projet est de mettre une première pierre, de montrer les possibles et d’encourager la création d’une véritable filière de réemploi sur l’île de la Réunion.

Une visite guidée par Clémentine Thénot, architecte de l’agence Co-architectes.

Ordre des Architectes Réunion-Mayotte 92 rue de la république 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion (0)262 21 35 06 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-de-la-reunion/evenements/jna-2023-visite-guidee-du-ssiege-du-coarm-a-saint-denis »}] Nous vous encourageons à prendre votre vélo ou co-voiturer pour limiter les trajets et les stationnements

2023-10-13T08:30:00+02:00 – 2023-10-13T10:00:00+02:00

