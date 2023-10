Construction de maquettes de projet d’architecture Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Saint-Denis Catégorie d’Évènement: Saint-Denis Construction de maquettes de projet d’architecture Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Saint-Denis, 13 octobre 2023, Saint-Denis. Construction de maquettes de projet d’architecture 13 et 14 octobre Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Atelier étalé sur un créneau de 9h00 du matin à 16h00… pas plus de 5 « élèves » pour 4h00 de conception de maquette. Création manuelle de maquettes de projet. Le public est ammené à construire de petites maquettes de projet en carton, balsa, canson, des maisons, mais aussi petit immeuble, aéroport, parc… Ordre des Architectes Réunion-Mayotte 92 rue de la république 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion (0)262 21 35 06 [{« type »: « email », « value »: « ravalianayen@gmail.com »}] Nous vous encourageons à prendre votre vélo ou co-voiturer pour limiter les trajets et les stationnements Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T07:00:00+02:00 – 2023-10-13T14:00:00+02:00

2023-10-14T07:00:00+02:00 – 2023-10-14T14:00:00+02:00 Nayen RAVALIA Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Denis Autres Lieu Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Adresse 92 rue de la république 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis Lieu Ville Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Saint-Denis latitude longitude -20.88485;55.446431

Ordre des Architectes Réunion-Mayotte Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/