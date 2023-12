Table-ronde : Comment s’adapter au changement climatique dans la ville méditerranéenne ? Ordre des architectes PACA Marseille, 19 décembre 2023 17:30, Marseille.

Table-ronde : Comment s’adapter au changement climatique dans la ville méditerranéenne ? Mardi 19 décembre, 18h30 Ordre des architectes PACA entrée libre

La table-ronde permettra de découvrir le travail mené dans le cadre de 2 résidences d’architecture : à Arles (avec la MAV PACA) et à Marseille (avec Coco Velten).

Qu’est ce que la résidence « Acclimatation(s) » ?

La résidence d’architecture Acclimatation(s) – Fraîcheur de ville s’est tenue à Arles pendant 6 semaines, en juin, août et octobre 2023. Les recherches se sont portées sur la question des îlots de fraîcheurs urbains dans le secteur sauvegardé arlésien. En allant à la rencontre des élu.e.s, des habitant.e.s et visiteur.euse.s, les résidents ont questionné les techniques locales ancestrales et les configurations urbaines territoriales qui participent au rafraichissement des espaces publics.

Qu’est ce que « Idées Fraîches » ?

La résidence d’architecture Idées fraîches recherche comment habiter les espaces publics marseillais lors de la canicule. Avec comme terrain d’expérimentation Coco Velten et son toit-terrasse on y interroge les travailleur.se.s, passant.e.s et usager.e.s du lieux. Cette matière est la source d’inspiration pour ensuite y expérimenter des mobiliers et installations simples nous permettant de nous acclimater aux vagues de chaleur.

Modérateur :

. Jérôme Espitalier – Atelier MARE

Intervenantes :

. Margaux Girerd – Atelier Mare, architecte

. Yasmine Hrimeche – collectif Atlas T, architecte-urbaniste

INFOS PRATIQUES

le mardi 19/12/23 à 18h30, entrée libre

organisée par la MAV PACA dans le cadre de la présentation de l’exposition « Acclimatation.s ».

à l’Ordre des architectes PACA – 12 Bd T. Thurner 13006 MARSEILLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

