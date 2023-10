« Vers des paysages et des architectures, Adaptation de la théorie de Le Corbusier au changement climatique » Ordre des architectes PACA Marseille, 9 novembre 2023, Marseille.

« Vers des paysages et des architectures, Adaptation de la théorie de Le Corbusier au changement climatique » Jeudi 9 novembre, 19h00 Ordre des architectes PACA entrée libre

La conférence comportera :

. une introduction par Maryline Chevalier, Présidente de l’Ordre des architectes PACA

. une présentation de la résidence d’architecture « Acclimatation.s » à Arles 2023 sur la fraicheur en ville (prod. MAV PACA) par Eric Delorme et Jade Peirano – Maison de l’architecture et de la ville PACA

. une présentation du thème : « Qu’est-ce que la supra-chaleur, définition et problématiques pour les paysages et les architectures » Par Jacques Boulnois et Camille Simonnet – Maison de l’architecture Centre-Val de Loire

————

Conférence ouverte à tous ; Entrée libre

Date : Le jeudi 9 novembre à 19h

Lieu : Ordre des architectes PACA – 12 Bd T. Thurner 13006 Marseille (Métro ND du mont)

————

Organisateur : MAV PACA

Partenaires : MA Centre-Val de Loire, Ordre des architectes PACA

————

En lien avec la formation « Paysage et architecture face au changement climatique » (8-10 novembre 2023)

Ordre des architectes PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0496122410 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mavpaca.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/maison-de-larchitecture-et-de-la-ville-paca/events/voyage-detude-paysage-et-architecture-face-au-changement-climatique-« }]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

architecture glacieres

Jacques Boulnois