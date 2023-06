Hommage à Christian Gimonet Ordre des architectes du Centre-Val de Loire Orléans, 5 juin 2023, Orléans.

La Maison de l’Architecture Centre – Val de Loire a le plaisir de vous inviter à l’exposition : « Hommage à l’architecte Christian Gimonet »

Cette exposition, qui prend appui sur une première exposition monographique que la Maison de l’Architecture Centre – Val de Loire, en partenariat avec Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges, avait consacrée à l’œuvre de l’architecte Christian Gimonet en 2012, montre le grand panorama de son travail qui s’étale sur plus de quarante ans de productivité architecturale, à la fois théorique et pratique qui se distingue aussi par une grande diversité conceptuelle et typologique.

Ancien élève de l’Ecole des Beaux Arts de Paris et de Jean Prouvé aux Arts et Métiers, Christian Gimonet s’imprégnait des grands créateurs de l’architecture de XXe siècle.

C’est Le Corbusier, dont il devait diriger comme premier directeur plus tard la Fondation à Paris (entre 1970 à 1974), et qui est présente dans toutes ses réalisations à travers le recours au système métrique du MODULOR. Mais c’est surtout l’architecte américain Frank Lloyd Wright dont il tire des nombreuses leçons.

L’exposition montre à travers des dessins, des plans, des photos et des maquettes, les grands principes fondamentaux de travail de l’architecte et ses projets et réalisations jusqu’à aujourd’hui.

Depuis ses premières réalisations, Christian Gimonet a affiché, à côté de ses nombreuses maisons individuelles et logements collectifs, une activité très diversifiée, il a également enseigné à l’Ecole Spéciale d’Architecture.

L’exposition présente un hommage à l’œuvre de l’architecte berruyer Christian Gimonet, décédé le 11 janvier 2023 dernier à l’âge de 87 ans

Ordre des architectes du Centre-Val de Loire 44/46 quai Saint-Laurent 45000 Orléans Orléans 45074 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238540896 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T09:30:00+02:00 – 2023-06-05T12:30:00+02:00

2023-09-25T14:00:00+02:00 – 2023-09-25T17:00:00+02:00

Christian Gimonet avec Kenzo Tange, Paris, 1958 ©Christian Gimonet et DR