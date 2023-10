Emoi de l’Architecture en Hauts-de-France / Festival 1ère édition Ordre des Architectes des Hauts-de-France Amiens, 13 octobre 2023, Amiens.

Emoi de l’Architecture en Hauts-de-France / Festival 1ère édition 13 – 15 octobre Ordre des Architectes des Hauts-de-France

L’émoi | Festival de l’architecture | 1ère édition – 15 sept. > 15 oct. 2023

L’Ordre des Architectes des Hauts-de-France vous propose une initiative nouvelle afin de développer et fédérer toutes les activités culturelles régionales & transfrontalières autour de l’architecture de mi-septembre à mi-octobre 2023.

L’objectif est de positionner l’architecture comme le sujet culturel de la rentrée et de faire connaitre et dynamiser le réseau d’acteurs culturels autour de la vulgarisation et l’éducation à l’architecture.

Les mois de septembre et d’octobre deviennent les mois de l’architecture, créant ainsi l’émoi de l’architecture.

Retrouver le programme ici !

Ordre des Architectes des Hauts-de-France 15 rue marc sangnier, 80000 amiens Amiens 80000 Somme 0322920683 https://www.architectes.org/hauts-de-france [{« link »: « https://www.architectes.org/actualites/l-emoi-festival-de-l-architecture-1ere-edition-15-sept-15-oct-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

CROA HDF