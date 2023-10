Lab’Horizon, balade théâtralisée n°4 Ordonnac, 15 octobre 2023, Ordonnac.

Ordonnac,Gironde

Cette sortie vous permettra de découvrir une étape supplémentaire de la nouvelle création Horizon, déambulation théâtrale en forêt.

A l’issue de la représentation, un temps d’échange avec l’équipe vous sera proposé, autour d’un café ou d’un thé.

Le départ se fera à côté du stade.

Cet évènement vous est proposé en co-production avec la CDC Médoc Coeur de Presqu’île, par la Cie 24.92.

Réservation conseillée..

2023-10-15

Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This outing will enable you to discover a further stage in the new creation Horizon, a theatrical stroll through the forest.

At the end of the performance, you’ll have the chance to chat with the team over a cup of coffee or tea.

Departure from the stadium.

This event is offered in co-production with CDC Médoc Coeur de Presqu’île, by Cie 24.92.

Reservations recommended.

Esta salida le permitirá descubrir una etapa más de la nueva creación Horizonte, un paseo teatral por el bosque.

Al final de la representación, le invitaremos a charlar con el equipo tomando un café o un té.

El paseo comenzará junto al estadio.

Este evento está coproducido con el CDC Médoc Coeur de Presqu’île, por la Cie 24.92.

Se recomienda reservar.

Dieser Ausflug ermöglicht es Ihnen, eine weitere Etappe der neuen Kreation Horizon, einer theatralischen Wanderung im Wald, zu entdecken.

Nach der Vorstellung können Sie sich bei einem Kaffee oder Tee mit dem Team austauschen.

Der Start erfolgt neben dem Stadion.

Diese Veranstaltung wird in Koproduktion mit der CDC Médoc Coeur de Presqu’île von der Cie 24.92 angeboten.

Reservierung empfohlen.

