Vide-greniers stade, 30 avril 2023, Ordonnac.

Le Comité des Fêtes organise son vide-greniers au stade de la commune.

Restauration et buvette sur place.

Accueil des exposants dès 6h30. sur réservation..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

stade

Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes organizes its garage sale at the stadium of the commune.

Catering and refreshments on the spot.

Reception of the exhibitors from 6h30. on reservation.

El Comité des Fêtes organiza su venta de garaje en el estadio del municipio.

Catering y refrescos in situ.

Expositores bienvenidos a partir de las 6.30 h. previa reserva.

Das Festkomitee organisiert seinen Flohmarkt im Stadion der Gemeinde.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Empfang der Aussteller ab 6:30 Uhr. Reservierung erforderlich.

