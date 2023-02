Ordonnac fait son Carnaval, 4 mars 2023, Ordonnac Ordonnac.

Ordonnac fait son Carnaval

Ordonnac Gironde

2023-03-04 – 2023-03-04

Ordonnac

Gironde

Ordonnac

EUR 0 Ordonnac fait son Carnaval !

R.V. au stade dès 14h30 pour un défilé dans les rues du village au son de la musique et des lancers de confettis et de sucreries.

Venez nombreux assister au défilé des chars Made in Ordonnac et du procès de Monsieur Carnaval, qui clôturera cette après-midi festive.

+33 5 56 09 04 05

Mairie Ordonnac

Ordonnac

