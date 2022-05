Ordonnac en fête Ordonnac, 16 juillet 2022, Ordonnac.

Ordonnac en fête Ordonnac

2022-07-16 14:00:00 – 2022-07-16 23:00:00

Ordonnac Gironde Ordonnac

EUR 0 La Mairie d’Ordonnac vous convie à une journée festive et solidaire, dans une ambiance conviviale et familiale.

Au programme : buvette, dégustation de vins, food-truck, jeux et maquillage, promenades à dos d’âne, concerts,…..

+33 5 56 09 04 05

Mairie Ordonnac

Ordonnac

