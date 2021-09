Ars-sur-Formans Ars sur Formans Ain, Ars-sur-Formans Ordinations sacerdotales et diaconales Ars sur Formans Ars-sur-Formans Catégories d’évènement: Ain

Ars-sur-Formans

Ordinations sacerdotales et diaconales Ars sur Formans, 25 juin 2022, Ars-sur-Formans. Ordinations sacerdotales et diaconales

Ars sur Formans, le samedi 25 juin 2022 à 10:30

Contactez-nous pour vivre ce moment avec la maison Saint-Jean. Le samedi 25 juin 2022 de 10h30 à 20h00.

Sur Inscription

Partagez un moment important de notre communauté Ars sur Formans Ars sur Formans Ars-sur-Formans Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T10:30:00 2022-06-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ars-sur-Formans Autres Lieu Ars sur Formans Adresse Ars sur Formans Ville Ars-sur-Formans lieuville Ars sur Formans Ars-sur-Formans