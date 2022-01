Ordinations sacerdotales Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ordinations sacerdotales Cathédrale Notre-Dame de Paris, 25 juin 2016, Paris. Ordinations sacerdotales

Cathédrale Notre-Dame de Paris, le samedi 25 juin 2016 à 09:30 Le cardinal André Vingt-Trois ordonnera 11 nouveaux prêtres à Notre-Dame de Paris Cathédrale Notre-Dame de Paris 6 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II, 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2016-06-25T09:30:00 2016-06-25T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame de Paris Adresse 6 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 75004 Paris Ville Paris lieuville Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Departement Paris

Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ordinations sacerdotales Cathédrale Notre-Dame de Paris 2016-06-25 was last modified: by Ordinations sacerdotales Cathédrale Notre-Dame de Paris Cathédrale Notre-Dame de Paris 25 juin 2016 Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Paris

Paris Paris