Ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et de Mgr Thibault VERNY Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et de Mgr Thibault VERNY Cathédrale Notre-Dame de Paris, 9 septembre 2016, Paris. Ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et de Mgr Thibault VERNY

Cathédrale Notre-Dame de Paris, le vendredi 9 septembre 2016 à 18:30 A Notre Dame de Paris, ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et de Mgr Thibault VERNY, nommés évêques auxiliaires de l’archidiocèse de Paris. Cathédrale Notre-Dame de Paris 6 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II, 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2016-09-09T18:30:00 2016-09-09T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame de Paris Adresse 6 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 75004 Paris Ville Paris lieuville Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Departement Paris

Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et de Mgr Thibault VERNY Cathédrale Notre-Dame de Paris 2016-09-09 was last modified: by Ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et de Mgr Thibault VERNY Cathédrale Notre-Dame de Paris Cathédrale Notre-Dame de Paris 9 septembre 2016 Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Paris

Paris Paris