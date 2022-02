Ordinateur : à moi de commander ! Ateliers de codage informatique Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Ordinateur : à moi de commander ! Ateliers de codage informatique Bibliothèque Goutte d’Or, 9 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 09 février 2022 au mercredi 13 avril 2022 :

de 15h30 à 17h30

Apprenez à coder en dix séances et réalisez votre première création sur ordinateur. Pour adultes, ouvert aux débutants. Le codage, c’est l’écriture des programmes qui disent à l’ordinateur ce qu’il doit faire. Il vous permet de décider, par exemple, où il faudra cliquer, pour obtenir quel résultat, comment apparaîtra un texte, une image, avec quelles couleurs, comment animer les images, élaborer un jeu vidéo… Les finalités peuvent être très diverses mais le code est le langage initial nécessaire à ces applications. Cet apprentissage est enrichissant, ludique, on peut le faire pour le plaisir et il s’avère de plus en plus utile sur le marché du travail. Tous les mercredis de 15h30 à 17h30. L’assiduité aux 10 séances est nécessaire car il s’agit d’une progression suivie. Atelier encadré par l’association Colombbus. Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2 : Barbès – Rochechouart (Paris) (328m) 302 : Saint-Bruno (Paris) (266m)

Contact : 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ Innovation;Atelier

2022-02-09T15:30:00+01:00_2022-02-09T17:30:00+01:00;2022-02-16T15:30:00+01:00_2022-02-16T17:30:00+01:00;2022-02-23T15:30:00+01:00_2022-02-23T17:30:00+01:00;2022-03-02T15:30:00+01:00_2022-03-02T17:30:00+01:00;2022-03-09T15:30:00+01:00_2022-03-09T17:30:00+01:00;2022-03-16T15:30:00+01:00_2022-03-16T17:30:00+01:00;2022-03-23T15:30:00+01:00_2022-03-23T17:30:00+01:00;2022-03-30T15:30:00+01:00_2022-03-30T17:30:00+01:00;2022-04-06T15:30:00+01:00_2022-04-06T17:30:00+01:00;2022-04-13T15:30:00+01:00_2022-04-13T17:30:00+01:00

