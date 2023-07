Visite de la ferme Landran Ordiarp, 20 juillet 2023, Ordiarp.

Ordiarp,Pyrénées-Atlantiques

Élevage de brebis et vaches

Explication du travail à la ferme, brebis (uniquement agnelles en été), vaches, ânes, poules et cochons. Suivi d’un marché

à la ferme avec restauration sur place.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ewes and cows

Explanation of work on the farm, ewes (only ewe lambs in summer), cows, donkeys, chickens and pigs. Followed by a market

with on-site catering

Ovejas y vacas

Explicación del trabajo en la granja, ovejas (sólo corderos en verano), vacas, burros, gallinas y cerdos. A continuación, mercado

con catering in situ

Aufzucht von Schafen und Kühen

Erklärung der Arbeit auf dem Bauernhof, Schafe (nur Lämmer im Sommer), Kühe, Esel, Hühner und Schweine. Anschluss an einen Markt

auf dem Bauernhof mit Verpflegung vor Ort

