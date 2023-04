Sortie botanique Fronton, 17 avril 2023, Ordiarp.

Le rendez-vous est donné à 14H au fronton d’Ordiarp (face à l’église) et la fin de la sortie est prévue vers 17H30.

Circuit facile : une boucle de 1,8 km avec très faible dénivelé (50 m), sur petites routes goudronnées et sur un sentier en terrain naturel caillouteux : prévoir chaussures adaptées.

Il est nécessaire de s’inscrire par mail (de préférence) ou par téléphone, en donnant les noms et prénoms des participant-e-s et un n° de téléphone (obligatoire, pour vous joindre en cas de problème de dernière minute, notamment en cas d’intempéries).

2023-04-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-17 17:30:00.

Fronton

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The meeting point is at 2:00 pm at the Ordiarp fronton (in front of the church) and the end of the outing is scheduled for around 5:30 pm.

Easy circuit : a 1,8 km loop with a very small difference in altitude (50 m), on small tarred roads and on a path in natural stony ground : bring suitable shoes.

It is necessary to register by email (preferably) or by phone, giving the names of the participants and a phone number (mandatory, to reach you in case of last minute problems, especially in case of bad weather)

El punto de encuentro es a las 14:00 en el frontón de Ordiarp (frente a la iglesia) y el final de la excursión está previsto hacia las 17:30.

Recorrido fácil: un bucle de 1,8 km con muy poco desnivel (50 m), por pequeños caminos asfaltados y un sendero sobre terreno natural pedregoso: llevar calzado adecuado.

Es necesario inscribirse por correo electrónico (preferiblemente) o por teléfono, indicando los nombres y apellidos de los participantes y un número de teléfono (obligatorio, para localizarle en caso de problemas de última hora, especialmente en caso de mal tiempo)

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Fronton von Ordiarp (gegenüber der Kirche). Das Ende des Ausflugs ist gegen 17:30 Uhr geplant.

Leichte Tour: eine 1,8 km lange Schleife mit sehr geringem Höhenunterschied (50 m), auf kleinen asphaltierten Straßen und einem Pfad in steinigem Naturgelände: bitte geeignetes Schuhwerk mitbringen.

Sie müssen sich per E-Mail (vorzugsweise) oder telefonisch anmelden und dabei den Vor- und Nachnamen der Teilnehmer/innen sowie eine Telefonnummer angeben (obligatorisch, um Sie bei Problemen in letzter Minute, insbesondere bei schlechtem Wetter, erreichen zu können)

