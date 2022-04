Order 89 + Mondowski + The Doctors Les Vivres de l’Art, 15 avril 2022, Bordeaux.

Les Vivres de l’Art, le vendredi 15 avril à 20:00

/ MONDOWSKI _22H45 (electronic dark disco) London en écoute ici : [https://soundcloud.com/mondowski](https://soundcloud.com/mondowski) // ORDER 89 _21H45 (new wave pop punk) Bordeaux Enfants des années 80 amoureux de sonorités futuristes, nous mélangeons les styles pour donner vie à un univers unique, teinté d’espoir et de violence. Ils défendront l’Été des Corbeaux leur dernier album sorti en 2021. en écoute ici : [https://order89.bandcamp.com/album/l-t-des-corbeaux](https://order89.bandcamp.com/album/l-t-des-corbeaux) suivez-les ici : [https://www.facebook.com/OrderEightyNine](https://www.facebook.com/OrderEightyNine) // THE DOCTORS _20H45 (post-punk cold) Bordeaux Energie froide et puissance dance floor, une promesse tenue pour le duo Post Punk The Doctors à l’occasion de la sortie de leur deuxième album “Modern” chez Icy Cold Records. Après des tournées dans toute l’Europe avec leur un premier album remarqué “Unterwelt” chez Manic Depression Records en 2017, “Modern” marque le retour de leur Post Punk urgent qui mélange électronique, basses et guitares saturées et ryhtmique hypnotique. Sortie de leur deuxième album “Modern” en mars 2022: [https://www.youtube.com/watch?v=fwuh-dHUSK8](https://www.youtube.com/watch?v=fwuh-dHUSK8) en écoute ici : [https://thedoctorsmusic.bandcamp.com/album/unterwelt](https://thedoctorsmusic.bandcamp.com/album/unterwelt) suivez-les ici : [https://www.facebook.com/TheDoctors2](https://www.facebook.com/TheDoctors2) // NOVI SAD _20H (noise rock) London Formé et basé à East London, Novi Sad est un groupe de noise rock réunissant les membres Paddy Hughes, Baptiste Bernon (Mondowski), Dan Philips et Marty Taylor. Batailles de guitare sauvages chargées d’effets avec voix au vitriol, accompagnées d’une batterie tonitruante et de basses lancinantes pour créer une cacophonie sonore meurtrière. en écoute ici : [https://novisad.bandcamp.com/releases](https://novisad.bandcamp.com/releases) suivez-les ici : [https://www.facebook.com/novisadmusic](https://www.facebook.com/novisadmusic) ★ RÉSERVATIONS ★ Tarifs : Early Bird : 7€ (en cours) Normal : 10€ Sur Place 12€ Réservations en ligne ici : [https://www.helloasso.com/…/order89-the-doctors-novi](https://www.helloasso.com/…/order89-the-doctors-novi)… ★ INFOS ★ Ouverture des portes _ 19:30 Début des concerts _ 20:00 Bar sur place ☞ CB acceptée Les Vivres de l’Art sont membre du RIM – Réseau des Indépendants de la Musique. Dans ce cadre nous soutenons la scène locale dans son développement. La suite du programme à suivre sur : lesvivresdelart.org + facebook.com/LesVivresdelArt

10 euros

concerts post punk electro cold

Les Vivres de l'Art 4 rue Achard 33000 Bordeaux



