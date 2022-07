ORCIVAL TRIO Toulouse, 5 juillet 2022, Toulouse.

ORCIVAL TRIO

23 rue des Potiers THEATRE DU GRAND ROND Toulouse Haute-Garonne THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

2022-07-05 – 2022-07-09

THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

Toulouse

Haute-Garonne

Orcival propose en trio une formule atypique avec 2 musiciens talentueux et virtuoses : Ludovic Schmidt au bugle et à la trompette et Hugo Collin aux saxophones, permettant de donner une musique plus orchestrale, faisant la part belle aux arrangements et à des plages d’improvisation. Une couleur plus jazz et fanfare de développe, pour ce trio aussi énergique qu’atypique.

Apéro-spectacle

Pour son 3ème album Time is coming, Orcival explore des paysages fleuris aux sonorités résolument folk/world.

Genre : voyage intemporel.

Durée : 50mn.

+33 5 61 62 14 85 http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2223

Orcival propose en trio une formule atypique avec 2 musiciens talentueux et virtuoses : Ludovic Schmidt au bugle et à la trompette et Hugo Collin aux saxophones, permettant de donner une musique plus orchestrale, faisant la part belle aux arrangements et à des plages d’improvisation. Une couleur plus jazz et fanfare de développe, pour ce trio aussi énergique qu’atypique.

THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-06-30 par