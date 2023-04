Marché hebdomadaire Orcières Merlette, 15 décembre 2023, Orcières.

Le marché hebdomadaire se tiendra face à l’Office de Tourisme les jeudis. Produits du terroir (retrouvez les producteurs labellisés « Vallée du Champsaur »), matériels et ustensiles en tout genre, textiles….

2023-12-15 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-13 18:00:00. .

Orcières Merlette Place du Marché

Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The weekly market will be held opposite the Tourist Office on Thursdays. Local products (find the producers labeled « Vallée du Champsaur »), all kinds of materials and utensils, textiles …

El mercado semanal se celebrará los jueves frente a la Oficina de Turismo. Productos locales (encuentre productores con la etiqueta « Vallée du Champsaur »), equipos y utensilios de todo tipo, textiles…

Der Wochenmarkt findet donnerstags gegenüber dem Fremdenverkehrsamt statt. Produkte aus der Region (finden Sie die Produzenten mit dem Gütesiegel « Vallée du Champsaur »), Materialien und Utensilien aller Art, Textilien…

Mise à jour le 2022-12-09 par Office de Tourisme d’Orcières