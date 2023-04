Orcières MTB Games Front de neige des drapeaux, 15 juillet 2023, Orcières.

Les MTB Games reviennent ! Cinquième édition de l’événement VTT pour les Kid’s de 7 à 15 ans : un week-end de courses ludiques autour du bike park, en DH et Enduro..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Front de neige des drapeaux Orcières Merlette

Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fifth edition ! Event for Kid’s from 7 to 15 : the Orcières MTB Games is a weekend of fun races around the bike park, DH and Enduro.

¡Vuelven los Juegos MTB! Quinta edición del evento de MTB para niños de 7 a 15 años: un fin de semana de divertidas carreras alrededor del bike park, en DH y Enduro.

Die MTB Games kommen wieder! Fünfte Ausgabe des Mountainbike-Events für Kid’s von 7 bis 15 Jahren: ein Wochenende mit spielerischen Rennen rund um den Bikepark, in DH und Enduro.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Orcières