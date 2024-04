Orchidées sauvages Cimetière des Gonards Versailles, samedi 22 juin 2024.

Orchidées sauvages Balade nature commentée. Samedi 22 juin, 14h30 Cimetière des Gonards A partir de 6 € sur réservation.

En France, les orchidées ne poussent pas qu’en pot : de nombreuses espèces d’orchidées sauvages se rencontrent ainsi dans nos campagnes et parfois même en ville, comme à Versailles par exemple !

Au détour des sentiers du cimetière des Gonards, un lieu d’histoire et de verdure méconnu, entretenu avec les méthodes les plus naturelles possibles, nous vous emmènerons découvrir les 3 espèces d’orchidées sauvages qui l’habitent. Une sortie pour sensibiliser à la protection de ces jolies fleurs, dont la cueillette est bien sûr interdite, qui méritent d’être mieux connues.

Cimetière des Gonards 19, rue de la Porte de Buc – 78000 Versailles

