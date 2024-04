Orchidées sauvages Cimetière des Gonards Versailles, samedi 22 juin 2024.

Orchidées sauvages balade nature commentée Samedi 22 juin, 14h30 Cimetière des Gonards sur réservation à partir de 6€

En France, les orchidées ne poussent pas qu’en pot : de nombreuses espèces d’orchidées sauvages se rencontrent ainsi dans nos campagnes et parfois même en ville, comme à Versailles par exemple !

Au détour des sentiers du cimetière des Gonards, un lieu d’histoire et de verdure méconnu, entretenu avec les méthodes les plus naturelles possibles, nous vous emmènerons découvrir les 3 espèces d’orchidées sauvages qui l’habitent. Une sortie pour sensibiliser à la protection de ces jolies fleurs, dont la cueillette est bien sûr interdite, qui méritent d’être mieux connues.

Cimetière des Gonards 19 rue de la porte de buc 78000 versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

