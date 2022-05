Orchidées et Patrimoine Frespech Frespech Catégories d’évènement: Frespech

Frespech Lot-et-Garonne Frespech EUR 0 0 Le Musée du foie gras et les Associations Lo Reviscol et SFO Aquitaine vous invitent à une journée découverte.

9h : accueil et départ du Musée du foie gras balade vers l’église de Calhavet.

12h : pause pique-nique.

frespech

