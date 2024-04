Orchidées et autres curiosités naturalistes des dunes d’Erdeven Erdeven, vendredi 3 mai 2024.

Les dunes d’Erdeven recèle une flore exceptionnelle. En ce début de printemps, une micro-flore apparait : myosotis, pensée, petite violette, céraiste fleurissent parmi les mousses et lichens. Les premières orchidées teintent de blanc, de rose et de violet les dunes. C’est le signal de départ pour une riche et admirable biodiversité.

Lieu communiqué à l’inscription 06 47 89 59 80

4,50 € + de 12ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-03 12:00:00

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne animation@gavres-quiberon.fr

