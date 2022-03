Orchidées en Fête Auros, 15 mai 2022, Auros.

Orchidées en Fête Auros

2022-05-15 – 2022-05-15

Auros Gironde Auros

EUR 0 0 Partez à la découverte du sentier botanique de Monco et de ses variétés d’orchidées, déambulez à travers le marché aux fleurs et plantes et dégustez des produits fermiers.

Une visite guidée et des conférences sont organisées par Les Amis des Orchidées et le Conservatoire Espaces Naturels.

Restauration sur place.

Amis des Orchidées d’Auros

Auros

dernière mise à jour : 2022-03-22 par