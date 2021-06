Paris Sunset & Sunside Paris ORCHID Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

ORCHID Sunset & Sunside, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 20h à 22h

payant

Porté l’enthousiasme de ses membres, l’Orchid déploie une énergie rare en concert, de divagations lyriques en tuttis enfiévrés. JAUGE LIMITÉE Emanation du collectif de jazz parisiano-aquitain Déluge, l’Orchid est un grand ensemble moderne, qui puise à la source des big bands de jazz de la grande époque (Count Basie, Thad Jones) mais aussi de la musique savante européenne, des musiques du monde et même de ses homologues américains (Maria Schneider, Kenny Wheeler), jusqu’à la musique d’aujourd’hui. Cette jeune formation rassemble 18 musicien·ne·s passionné·e·s par le jeu en groupe et la musique originale. Chacun est libre de proposer des compositions de son cru, qui viennent abonder un répertoire commun en constante évolution. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/6/artiste/3815/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-06-25T20:00:00+02:00_2021-06-25T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris