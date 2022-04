ORCHESTRES À L’AUDITORIUM [CONCERTS] Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gratuit, sur réservation : [[http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.com](http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.com)](http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.com) L’Auditorium de Bordeaux est la scène par excellence de la musique classique à Bordeaux. Elle est idéale pour mettre en valeur le travail des orchestres du Conservatoire. Cette année encore, retrouvez-les pour un programme exceptionnel : **Mercredi 6 avril à 20h** **Orchestre Symphonique du Conservatoire** **Direction** : Roberto Gatto Soliste : Jan Myslikovjan, accordéon Anton Webern, Variations pour orchestre, opus 30 Jean Wiener, Concerto pour accordéon Francis Poulenc, Les biches, suite du ballet Emmanuel Chabrier, España, rhapsodie pour orchestre **Vendredi 8 avril à 20h** **Jeune Orchestre d’Harmonie Bastide** **Direction** : Sylvain Marthouret Jan Van Der Roost, Metalla Thomas Doss, Cantus **Orchestre d’Harmonie du Conservatoire** Avec la participation exceptionnelle de François Rossé **Direction** : Dominique Descamps Solistes : Emilien Benard, percussions et les musiciens du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine François Rossé, Nomad’ concerto Ney Rosauro, Concerto pour marimba Serge Prokofiev, arrangement de Johan de Meij, Suite de Roméo et Juliette Le projet Nomad’ concerto de François Rossé a reçu une subvention et une bourse de la SACEM dans le cadre de l’aide à la résidence de compositeur ainsi qu’une subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine au regard du plan de relance. En partenariat avec le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse (PESMD) Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. L’Auditorium de Bordeaux est la scène par excellence de la musique classique à Bordeaux. Elle est idéale pour mettre en valeur le travail des orchestres du Conservatoire. Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

