Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie et Conservatoire d’Ivry-sur-Seine Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie et Conservatoire d’Ivry-sur-Seine Lion-sur-Mer, 19 juin 2022, Lion-sur-Mer. Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie et Conservatoire d’Ivry-sur-Seine parvis de l’église église Saint-Pierre Lion-sur-Mer

2022-06-19 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-19 parvis de l’église église Saint-Pierre

Lion-sur-Mer Calvados 40 musiciens, sous la direction de JeanMichel Berrette, fondateur et 1er violon du quatuor Parisii.

Au programme : Sibelius, Arensky, Händel…

communication@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00

