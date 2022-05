Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand Brioude, 24 juin 2022, Brioude. Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand Brioude

2022-06-24 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-24 22:45:00 22:45:00

Brioude Haute-Loire Brioude EUR Les Amis de la basilique invitent cette année l’Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand. contact@amisdelabasilique.org +33 7 86 61 39 71 https://www.amisdelabasilique.org/ Brioude

dernière mise à jour : 2022-05-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Ville Brioude lieuville Brioude Departement Haute-Loire

Brioude Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand Brioude 2022-06-24 was last modified: by Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand Brioude Brioude 24 juin 2022 Brioude Haute-Loire

Brioude Haute-Loire