Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + No Tongues – Festival Variations Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + No Tongues – Festival Variations Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 21 avril 2022, Nantes. 2022-04-21 dans la salle Micro

Horaire : 20:30

Gratuit : non 11 € à 15 € (hors frais de location en ligne) / 17 € sur place BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- www.stereolux.org- www.pannonica.com Renseignements : billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h dans la salle Micro L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, collectif à géométrie variable (12 musiciens sur cette tournée), écume les scènes d’Europe depuis bientôt 15 ans. Mêlant free jazz, post punk, high life, brass band et orchestrations symphoniques, leur son dépasse les limites de genre. “We’re OK. But We’re Lost Anyway”, cinquième opus du groupe, développe une musicalité répétitive, proche de la transe. Presque rituelle, la musique est couplée à des textes puissants, déclamés avec rage contre un monde qui part en lambeaux.Ici, la nouvelle création de No Tongues s’organise autour d’un collectage de sons et de voix pour révéler la richesse et la beauté d’un univers sonore à portée d’oreilles. Une transposition musicale sensible du monde qui nous entoure.Coréalisation lieu unique, Stereolux & Pannonica Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org http://festival-variations.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + No Tongues – Festival Variations Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-04-21 was last modified: by Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + No Tongues – Festival Variations Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 21 avril 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique