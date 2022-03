Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + Amami * Concert Electrochoc Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + Amami * Concert Electrochoc Bourgoin-Jallieu, 11 mars 2022, Bourgoin-Jallieu. Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + Amami * Concert Electrochoc Les Abattoirs SMAC 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu

2022-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 00:00:00 00:00:00 Les Abattoirs SMAC 18 Route de l’Isle d’Abeau

Bourgoin-Jallieu Isère EUR 15 20 L’Orchestre en version XXL est un show rare et époustouflant, on aura prévenu!

Une soirée organisée dans le cadre du festival Electrochoc…Ultime édition! communication@lesabattoirs.fr +33 4 74 19 14 20 http://www.lesabattoirs.fr/ Les Abattoirs SMAC 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse Les Abattoirs SMAC 18 Route de l'Isle d'Abeau Ville Bourgoin-Jallieu lieuville Les Abattoirs SMAC 18 Route de l'Isle d'Abeau Bourgoin-Jallieu Departement Isère

Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgoin-jallieu/

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + Amami * Concert Electrochoc Bourgoin-Jallieu 2022-03-11 was last modified: by Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + Amami * Concert Electrochoc Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 11 mars 2022 Bourgoin-Jallieu Isère

Bourgoin-Jallieu Isère