Alhambra, le jeudi 3 février 2022 à 19:00

Farouchement libre, complètement dada, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp collisionne les genres pour construire une transe jubilatoire et engagée Marimba, cordes envolées, explosions de cuivres, percussions world, guitares sauvages, basses bondissantes, chants enflammés, extase polyphonique, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp canalise son éclectisme dans une fougue ultra-dansante, alliant jazz, rock ou afro-beat en passant par des ambiances transcendantes, rondes et profondes. Dans un rite shamanique universel, les 12 musiciens aux visions variées hypnotisent les esprits et secouent les corps d’une transe évolutive qui, par vagues successives, nous élève vers un monde débarrassé des maux qui le rongent. Épris de liberté et d’espoir, la meute suisse est le chaînon manquant entre les légendaires ensembles africains des années 1960-1970, l’anticonformisme des dadas, et le post-rock enivrant de Tortoise.

De 10.- francs à 25.- CHF

Festival Antigel présente : Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp en concert à l’Alhambra le 03 février 2022 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

