ORCHESTRE SYMPHONIQUE RHONE-ALPES AUVERGNE -JOHN WILLIAMS LE TOBOGGAN, 5 mars 2023, DECINES CHARPIEU.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE RHONE-ALPES AUVERGNE -JOHN WILLIAMS LE TOBOGGAN. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 17:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 35.5 à 35.5 euros.

Les chef-d'œuvres d'un des plus grands compositeurs de musique de film en version concert.Si vous n'êtes pas très attentif au générique de fin quand vous allez au cinéma, le nom de John Williams ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ses musiques, vous les connaissez forcément. La bande originale de Star Wars ? C'est lui. Indiana Jones ? Jurassic Park ? La liste de Schindler ? Les dents de la mer ? Les trois premiers Harry Potter ? Encore lui. 52 nominations aux Oscars, et pas moins de cinq statuettes de meilleure musique de film ? Toujours lui. Et c'est donc à cette œuvre immense que l'Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne (OSYRA) a choisi de rendre hommage cette saison. Leur objectif : rendre la musique symphonique accessible à toutes et à tous.ACCES PMR: 04.72.93.30.14

LE TOBOGGAN DECINES CHARPIEU 14 Avenue Jean Macé Rhne

ACCES PMR: 04.72.93.30.14

